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صناديق التحوط تتوقع ارتفاع الدولار


أظهرت صناديق التحوط تفاؤلاً حيال الدولار للمرة الأولى منذ مارس مع زيادة التكهنات بقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بالاحتفاظ بسياسته المتشددة دون تغيير. ورجحت الصناديق استمرار المكاسب على الدولار مع بقاء البيانات الاقتصادية الأميركية قوية نسبيا، إلى جانب التزام مسؤولي «الفيدرالي» توقعاتهم لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى على الأقل هذا العام. جاءت توقعات الصناديق بالتزامن مع أكبر انخفاض في عمليات شراء اليورو منذ يناير، حيث يراهن المتداولون على أن البنك المركزي الأوروبي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة.


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