الإمارات تصادر 354 مليون دولار في إطار مكافحة غسل الأموال

مال وأعمال

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها للخروج من القائمة الرمادية الخاضعة «للمتابعة المتزايدة»، التي أدرجتها عليها مجموعة العمل المالي «فاتف» المعنية بمراقبة الجرائم المالية العالمية قبل أشهر. أحدث هذه الجهود، إعلان الإمارات عن مصادرة أموال بأكثر من 1.3 مليار درهم (354 مليون دولار)، خلال الفترة من مارس وحتى منتصف يوليو الماضي. هذا الرقم كشف عنه حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، حيث قال إن المكتب أجرى مراجعة شاملة أخيراً، أظهرت تحقيق «تقدّم كبير في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال النصف الأول من عام 2023». من بين هذه الإجراءات الأخيرة بحسب ما نقلت «وام» عن الزعابي اليوم، إصدار الجهات الرقابية على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في الإمارات غرامات جماعية بلغت قيمتها 199 مليون درهم (54.2 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، ارتفاعاً من 76 مليون درهم في 2022، و8.4 ملايين درهم في 2020، و800 ألف درهم عام 2019. قضايا وملاحقات قال الزعابي إن الإمارات واصلت أيضاً خلال الأشهر الماضية، إعطاء الأولوية للتحقيقات والملاحقات القضائية لقضايا غسل الأموال واسعة النطاق والمعقدة، حيث رفعت سلطات التحقيق والملاحقة القضائية ذات الصلة بين مارس ومنتصف يوليو نحو 183 قضية غسل أموال على الصعيد المحلي.