ماليزيا تجذب استثمارات بـ 28.4 مليار دولار في 6 أشهر

مال وأعمال

أعلنت هيئة تنمية الاستثمار الماليزية، أن البلاد جذبت ما يقارب 132.6 مليار رينجت (28.4 مليار دولار أميركي)، من الاستثمارات المعتمدة خلال النصف الأول من العام الحالي، وبزيادة نسبتها 7.8 في المئة مقابل الفترة نفسها من العام الماضي. وأوضحت بيانات الهيئة أن الاستثمار المحلي المباشر قفز بنسبة 58.2 في المئة مقارنة مع العام الماضي، ليصل إلى 69.3 مليار رينجت، وهو ما يزيد قليلًا على نصف جميع الاستثمارات المعتمدة. وأشارت الهيئة إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر أسهم بنسبة 47.8 في المئة أو 63.3 مليار رينجت، من حجم الاستثمارات. وقد جاءت سنغافورة في المقدمة بواقع 13.7 مليار رينجت، تليها اليابان بواقع 9.1 مليارات رينجت، ثم هولندا بواقع 9 مليارات رينجت. وتلتزم الحكومة الماليزية بخطة لتقليص عجز الميزانية إلى 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، إذ تتوقع أن ينمو الاقتصاد بمعدل 5 في المئة على الأقل حتى نهاية فترة السنوات الخمس التي تغطيها الخطة الماليزية الثانية عشرة التي قدمها رئيس الوزراء السابق في عام 2021.