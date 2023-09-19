وزير الخارجية: ملف الكويتيين المطلوبين دولياً يحظى بكل اهتمام

وطن النهار

أكد وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ضرورة الاسراع في إنهاء إجراءات ملف رفع أسماء المواطنين الكويتيين والمقيمين بصورة غير قانونية من قائمة المطلوبين دوليا بموجب قرارات مجلس الأمن، مبينا أن هذا الملف يحظى بأهمية بالغة من القيادة السياسية في دولة الكويت.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية في مقر الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك مع أمين المظالم لدى لجنة العقوبات والجزاءات المفروضة على الأفراد والتنظيمات الإرهابية التابعة لمجلس الأمن ريتشارد مالانجوم على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78.

واستهدف اللقاء مناقشة المستجدات المتعلقة بملفات المواطنين الكويتيين والمقيمين بصورة غير قانونية المدرجين على قوائم الإرهاب والجهود المتخذة في هذا الإطار.

من جهة أخرى، بحث وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف العلاقات الثنائية الوثيقة والتعاون الإستراتيجي القائم بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية الصديقة.

وقالت الخارجية في بيان لها ان اللقاء تناول عددا من المواضيع الرامية إلى تعزيز أواصر العمل والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين بشأن التطورات الأخيرة في المنطقة «وخاصة ما يتعلق بحيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والتي تم التصديق عليها من قبل البلدين وإيداعها لدى الأمم المتحدة».كما تم خلال اللقاء استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وذكر البيان أن ذلك جاء على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 في مقر الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

