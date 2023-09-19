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وطن النهار

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الكويت رحَّبت بالتنسيق السعودي - العماني لحل الأزمة اليمنية


أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب الكويت بالجهود المبذولة من قبل المملكة العربية السعودية الشقيقة بالتنسيق مع سلطنة عمان الشقيقة للتوصل إلى حل شامل للأزمة اليمنية. وأشادت الوزارة بهذه الجهود التي كان آخرها توجيه دعوة لوفد يمني لاستكمال المحادثات الرامية لإيقاف إطلاق النار في اليمن وصولا إلى حل شامل تقبله كافة الأطراف اليمنية وبرعاية الأمم المتحدة. وأكدت بهذا الصدد دعمها المستمر لجميع المبادرات الإقليمية والدولية الرامية للتوصل إلى حل للأزمة اليمنية وذلك وفقا للمبادرة الخليجية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بغية إرساء الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق.


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