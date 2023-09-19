«البلدي» بارك «ضوابط وقواعد» تسمية المدن والشوارع

وطن النهار

وافق المجلس البلدي في جلسته العادية امس برئاسة عبدالله المحري على مشروع الضوابط والقواعد الخاصة بتسمية المدن والضواحي والمناطق والشوارع والميادين، فيما استخدم المجلس بأغلبية 11 عضوا المادة 25 ضد قرار وزير البلدية بشأن عدم الموافقة على طلب الهيئة العامة للصناعة تخصيص موقع الدركال الخاص بمدينتي جنوب المطلاع ونواف الأحمد السكنية.

كما رفض طلب تمديد قرار المجلس البلدي الخاص بموقع نادي رجال الإطفاء في منطقة المسايل لمدة 6 سنوات. وأكد عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر، مسؤولية البلدي بالحفاظ على أملاك الدولة، بحيث لا يمكن أن تكون نسبة المشروع طوال الفترة السابقة 3%، مبيناً ان قطاع المشاريع في البلدية لديهم تصورات لتطوير المكان بشكل أفضل يخدم المواطنين والوافدين، قائلاً «لا مشاريع فاشلة، ولا نريد نادي ضباط آخر». من جانبه، قال العضو د. حسن كمال: إن الإطفاء تقاعست في تنفيذ المشروع، موضحاً أن إعطاء مدة إضافية لمشروع لم ينفذ مجاملة كبيرة. وتساءل كمال عن مخطط المشروع، فأجابت البلدية بأن المخطط الوارد من الإطفاء ضمن المعاملة المرسلة سور وصالة استقبال. كما وافق المجلس على الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري بشأن تخصيص وانشاء مركز صحي ثان متكامل في منطقة عبدالله المبارك، وعلى طلبين لوازرة الاوقاف والشؤون الاسلامية الاول بشأن توسعة حدود مسجد لاقامة سور حول مسجد شيمة علي جبر في منطقة العارضية للاستعمالات الحكومية، والثاني بشأن توسعة حدود مسجد مطيران وسمي السويط ضمن منطقة العارضية الحرفية بالقطعة 3. ووافق المجلس على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص توسعة لموقع خزان تجميع مياه الامطار تحت سطح الارض ضمن القطعة 8 في منطقة الاندلس ومسارين ربط لتصريف مياه الامطار وطلبها ايضا المتعلق بتعديل حرم الطريق بين طرق الدائري الثاني وشارع القاهرة، كما تمت الموافقة على طلبات لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية في ضاحية عبدالله السالم قطعة رقم 1، وتخصيص موقع محطة تحويل ثانوية في منطقة القادسية قطعة رقم 4، وتخصيص مسار كيبلات أرضية في منطقة الدوحة لتغذية محطات التحويل الرئيسية الخاصة بخدمة مشروع المدينة الترفيهية، وطلب الوزارة المتعلق بتوسعة الموقع المخصص لها بالمركز التجاري والإداري في منطقة الفروانية لانشاء مبنى خدمة المواطن يشمل جميع الإدارات. كما وافق المجلس على الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن انشاء ممشى لاهالي منطقة القادسية شريطة اضافة تعديل ان لاتقل المسافة بين الممشى والمنازل عن 20 متراً، فضلا عن الموافقة على الاقتراحين المقدمين من العضو علياء الفارسي بشأن نظافة مدينة الكويت (محافظة العاصمة) واستبدال الاكياس السوداء الخاصة بالحاويات السكنية بأكياس صديقة، والاقتراح المقدم من عدد من الاعضاء بشان ظاهرة انتشار الكلاب الضالة داخل المناطق السكنية وتخصيص ارض لهيئة الزراعة لايوائها بالإضافة الى الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو منيرة الأمير بشان تفعيل معايير قياس الأداء في منظومة العمل في بلدية الكويت.

وأبقى المجلس على السؤال المقدم من عضو المجلس فهيد المويزري بشأن ازالة سوق الخيام بمنطقة الري واحال الى لجنة الجهراء في البلدي السؤال المقدم من العضو عبد الله العنزي بشأن الطريق من جسر سليل الجهراء الذي يربط الدائري السادس بالمطلاع،

كما أقر المجلس احالة الاقتراح المقدم من الأعضاء عبد اللطيف الدعي، شريفة الشلفان، منيرة الأمير، فهد العبد الجادر بشأن تصميم الهوية البصرية للمجلس البلدي الى مكتب المجلس البلدي.

