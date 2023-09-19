منيرة الأمير تدعم تسمية الشوارع بـ«الأرقام»

وطن النهار

قالت العضو م. منيرة الأمير ناقشنا في جلسة مشروع الضوابط والقواعد الخاصة بتسمية المدن والضواحي والمناطق والشوارع والميادين في الكويت، وقد كان قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 22 أغسطس 2022 بإيقاف إطلاق التسميات على الشوارع والطرقات والتوجه نحو ترقيمها أمر في غاية الأهمية وأنا أدعم هذا التوجه على المستوى الشخصي لما فيه من تطلع للمستقبل نحو تسهيل عمليات الوصول للمناطق وكذلك حجم المرونة التي يتركها اعتماد الترقيم كآلية لتسمية الشوارع.

وأوضحت الأمير أنه في السابق كانت تسمى المناطق بأسماء الأشخاص ورغم أهميتها كرمز مهم لنا جميعا إلا أنها تعيق عملية ترقيم صحيحة وترتيب مرجعيات الترقيم بالشكل الذي يسهل معه الوصول للمناطق عبر التطبيقات المختلفة فهناك مناطق جديدة استحدثت ونمط مهم يجب الانتباه إليه وهو استخدام الخرائط الإلكترونية للوصول إليها وعلى هذا أصبح التوجه نحو ترقيم الشوارع والطرق ضرورة كبيرة وملحة.

وهذه الخطوة رغم أنها تبدو بسيطة من ناحية القرار إلا أن تبعياتها على العديد من التصرفات اليومية للمواطنين كبيرة وكثيرة وإيجابية.

