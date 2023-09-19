السفارة العمانية تستضيف «التنسيقي الخليجي»

وطن النهار

كشف سفير عمان لدى البلاد د. صالح الخروصي لـ«النهار» ان سفارة بلاده ستستضيف اجتماعاً تنسيقيا لسفراء دول مجلس التعاون المعتمدين لدى الكويت في ديسمبر حيث ستستضيف سفارة قطر الاجتماعات ابتداء من يناير.

مشيراً إلى أن هذه الاجتماعات التي تستضيفها السفارة تتزامن مع ترؤس السلطنة الدورة الـ43 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واوضح د. الخروصي في تصريح صحافي، أن الاجتماع السابق تطرق الى التنسيق المشترك بين البعثات الدبلوماسية الخليجية ووزارة الخارجية الكويتية تنفيذا لقرارات المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الاخير الذي عقد في الرياض.

يذكر ان الاجتماع التنسيقي الذي يعقد كل 3 اشهر ترأسه سفير سلطنة عمان لدى الكويت د. صالح الخروصي، وذلك بحضور كل من د. مطر النيادي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، وصلاح علي المالكي سفير مملكة البحرين، والأمير سلطان بن سعد آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين، وعلي بن عبد الله آل محمود سفير دولة قطر، والوزير المفوض حمد منصور الفرهود نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلا عن وزارة الخارجية الكويتية، السكرتير أول يحيى بن مبارك الرحبي من سفارة سلطنة عمان.

