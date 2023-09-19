إطلاق التقرير الثاني عشر لمؤسسة الفكر العربي

وطن النهار

بالشراكة بين مؤسسة الفكر العربي والمجلس الأعلى للثقافة بجمهورية مصر العربية، انطلقت أول من أمس (الأحد) بدار الاوبرا المصرية فعاليات إطلاق التقرير العربي الثاني عشر للتنمية الثقافية «الفكر العربي في عَقْدَين 2000 - 2020»، بحضور عضو مجلس أمناء المؤسسة السيد جواد بوخمسين وعدد من كبار المفكرين والمثقفين في مصر والدول العربية. بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وقد قدم الاحتفالية الدكتور حسين حسني مذيع الأخبار بقناة الغد، والذي استعرض في نقاط محاور التقرير وأهميته في الوقت الراهن، موجهاً الشكر إلى سمو الامير خالد الفيصل وكوكبة من أهل الفكر الذين شاركوا في اعداد التقرير.. بدأت الجلسة بعرض فيديو قصير عن محاور التقرير الخمسة والتي تدور أبحاثها جميعها حول واقع الفكر العربي وتحولاته في السنوات العشرين الماضية، ساعيةً، انطلاقاً من تحدّياته إلى استجلاء آفاقه المستقبلية. وهي تعنى تباعاً بالمجال السياسي، والفلسفي، والاجتماعي والتربوي، والرقمي، فالاقتصادي.

واتسمت المحاور كلُّها بتنوع جوانبها، وتعدد المستويات التي تطرح عليها، وكثرة الزوايا التي نستطيع مقاربتها منها.

