استقرار الدول العربية مرهون بـ 3 محددات: التعددية والمواطنة والعروبة

وطن النهار

ناقشت أولى جلسات المحور الأول للتقرير العربي الثاني عشر للتنمية الثقافية، جدليات الهوية والانتماء والمواطنة وإدارة التنوع في الفكر السياسي العربي في مطلع القرن الحادي والعشرين، والتي أدارها المدير العام السابق للمعهد الدبلوماسي الاماراتي د. يوسف الحسن، وشارك فيها المفكر السياسي المصري د. علي الدين هلال والمفكر السياسي د. مصطفى الفقي، ورئيس جامعة القديس جاورجيوس في بيروت د طارق متري، والمفكر السياسي المصري د. سمير مرقص.

وأكد المشاركون في الجلسة على أن استقرار الدول العربية مرهون بثلاثة محددات هم التعددية والمواطنة والعروبة، وأن التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية تستهدف النيل من الهوية العربية والتأثير على انتماء الشعوب العربية، مشددين على أن التحدي الذي يواجه المجتمعات العربية هو كيفية إدارة التنوع الطائفي والديني لانه لا يوجد دولة في العالم لا يوجد بها تنوع طائفي وديني، مطالبين بفصل الدين الموجه عن الحياة المجتمعية. واشاروا الى أن الحروب السياسية التي شهدتها الدول العربية مثل سورية واليمن والعراق وليبيا له أسباب متعلقة بالهوية والطائفة بجانب تدخلات خارجية، فعندما تسيطر على الدول إحدى الطوائف يحدث الصراع من قبل المكونات الاجتماعية الأخرى لحدوث تخوف من الانفراد بالسلطة في تلك الدول.

وقال المفكر السياسي المصري د. علي الدين هلال إن سياسات الحكومات لها دور حاسم اما في السلم الاجتماعي واما الصراعات الداخلية، من خلال اتباع سياسات عادلة لا تتضمن تمييزا بين التكوينات الاجتماعية يمثل بيئة للسلم الاجتماعي، والمشاركة السياسية، بجانب اختيار وزراء وقيادات تشبه الشعوب والمجتمعات العربية، وخلق مساحات مشتركة من العمل ويجب أن يشارك الجميع في الوطن بمساحات وطنية حقيقية وهو ما يؤدي الى تجارب ناجحة في المجتمعات، منوها أن التجربة السنغافورية من انجح التجارب الدولية في نظم الحكم والمشاركة السياسية التي شهدت تعددية سياسية ومشاركة حقيقية بعد فترة حكم استبدادي حيث نجحت في بناء أمة قائم على جميع المكونات الاجتماعية التي تحقق استقرارا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

ودعا إلى احترام التعددية لنجاح العالم العربي فسنة الله في أرضه هي التعددية، فلابد من قبول التعددية ثم إرساء المواطنة والعروبة الثقافية والإنسانية للدول العربية.

وقال الدكتور يوسف الحسن مدير الجلسة، إن من شارك في رصد الأحداث السياسية في المحور الأول للتقرير العربي الثاني عشر للتنمية الثقافية هم خمسة باحثين هم دكتور جوزيف مايلا، والدكتور علي الدين هلال، والدكتور يوسف الحسن، والدكتور عبدالحسين شعبان، والدكتور يوسف الصواني.

وأشار إلى أنه من الصعب تجاهل أثر التبدلات العميقة التي طرأت على بيئة النّظام الدولي، خاصة في إعادة صياغة تركيبة النّظام الدولي، ومُحاولة إعادة تركيب الأسواق في الإقليم، وإدماجها في العولمة، من خلال تفكيك هذه الأسواق إلى دويلات طائفية مذهبية.

وتابع أنه منذ عقودٍ خَلَتْ. محاولات مختلفة المصادر والأساليب الإلغاء أو الإضعاف أو لتشويه مفهوم الهوية العربية الجامعة، من خلال إظهارها كحالةٍ مُتناقضة مع التنوع الثقافي والتعدُّد الطائفي والاثني الموجود في بعض البلدان العربية.

واكد ان السؤال الذي يجب طرحه في المناقشات ما هي العبر والدروس التي يمكن استخلاصها من هذه الاحداث والتي أتطلع لان تكون محور مناقشاتنا سواء كانت المتغيرات عربية او دولية وفي الوقت نفسه لا بد ان ندرك ان الحروب والصراعات هي مجرد احداث في مسيرة التاريخ والاهم هو معرفة التبدلات العميقة والمنعطفات التي تمر على المدى الطويل لانها تستغرق جيلا.

وقال المفكر السياسي المصري د. مصطفى الفقي، إن اللغة هي العنصر الحاكم في تحديد الهوية ومن اعتمد على الدين أو غيره لم يوفق في تحديد الهوية، موضحا أن الشعب هو أهم فكرة لمقومات الدولة، ومعطاة تاريخية وليست منحة.

وتابع أن العمق الحضاري هو من يؤسس للدولة، واضاف أن الثورة الجزائرية قامت على اساس ديني، فالوطنية هي المطاف الاخير لفكرة الدولةوقال مرقص ان المواطنة هي حصيلة الشراكة في العملية الإنتاجية في جميع المجالات.

وقال الدكتور طارق متري رئيس جامعة القديس جاورجيوس ببيروت إنه في هذا النقاش المتجدد غلب علينا هاجس الوحدة وارتفعت الاصوات المطالبة بالمشاركة السياسية، مؤكدا ان محاولات الاصلاح في الوطن العربي هي محاولات خجولة تهدف الى توسيع المشاركة السياسية، وفي المقابل المعارضة موصومة دائما بتهمة انشقاق الأمة.

واشار إلى ان وطننا العربي لايزال في اول المطاف من احترام التعددية السياسية، مشيرا إلى أنه لا يحمل المجتمعات العربية وحدها، الانقسامات لكن كان هناك اسباب اخرى عمقت الانقسام وتلاعبت واضطهدت الشعوب.

وقال متري: بطبيعة الحال التعددية الثقافية تتوخى صون التنوع عن طريق السياسات.. فلا تمييز او تفرق وتمكن الافراد من الحصول على حقوقهم السياسية والاجتماعية، وقد وضعت دساتير الدول العربية التعددية الثقافية ضمن مواد الدستور لكن القليل هو من يطبقها.

