هنري العويط: اختيار القاهرة وفاء من مؤسسة الفكر العربي لدورها الريادي

وطن النهار

توجه مدير عام مؤسسة الفكر العربي د. هنري العويط، في بداية كلمته بالتحية إلى وزيرة الثقافة المصرية د. نيفين كيلاني لرعايتها حفل إطلاق التقرير العربي الثاني عشر للتنمية الثقافية بدار الأوبرا المصرية، كما توجه بالتحية لجواد بوخمسين عضو مجلس أمناء مؤسسة الفكر العربي على حضوره الحفل، ولممثلي المنظمات والهيئات والمؤسسات ومراكز الدراسات والأبحاث والمفكرين المصريين والعرب.

وأكد انه تم اختيار القاهرة لاطلاق التقرير الثاني عشر وفاء من المؤسسة لأنها احتضنت في مطلع القرن الاجتماع التأسيسي ثم استضافت مؤتمرها السنوي الأول الذي يعد من أبرز منتدياتها ومؤتمراتها، واعترافا بريادة مصر الفكرية والثقافية التي هى مجال إجماع واختيارها عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي، مؤكدا أن وجودنا في مصر هو عربون امتنان للكوكبة المميزة من مفكري أرض الكنانة. وأبدى مدير عام مؤسسة الفكر العربي سعادته بالتعاون المثمر مع وزارة الثقافة المصرية ممثلة في المجلس الأعلى للثقافة في تنظيم تلك الندوة بدار الأوبرا المصرية، وتقدم بالشكر لأعضاء الهيئة الاستشارية للمؤسسة من مصر الدكاترة علي الدين هلال ووحيد عبدالمجيد ونبيل عبدالفتاح وسعيد المصري ومحمد كمال لمساهماتهم الفكرية والثقافية بالتعاون مع مؤسسة الفكر العربي.

وقال قررت مؤسستنا تخصيص تقريرها الثاني عشر الفكر العربي وتحولاته وتحدياته وافاقه في مطلع الحادي والعشرين لأنها تعي أهمية الفكر المركزية وتؤمن بأنه أداة التنوير وقاطرة التطوير ورافعة التنمية. وقال إن التقرير لم يقتصر على دراسة نتاج الفكر العربي في حقل واحد بل توزعت مباحثه على 5 محاور شملت المجال السياسي فالفلسفي فالاجتماعي والتربوي والرقمي والاقتصادي، مشيرا الى ان التقرير يمتاز بالمنهجية المركبة والمتكاملة التي اعتمدها كتابه في إعداد مباحثهم والتي حددها عنوانه بصورة جلية بمثابة خريطة طريق لدراسة الفكر العربي وفق ابعاد ثلاثية هى التحولات والتحديات والآفاق، وقال إن الإطار الزمني للتقرير من أوضح سماته المميزة الجدية فيه.

وأكد هنري العويط أن التقرير لا يدعي الإحاطة الشاملة والوافية بمختلف جوانب موضوع الفكر العربي في مطلع القرن الحادي والعشرين، وتابع: سنأخذ الندوة في عين الاعتبار في إطار رؤية استباقية، من منظور استشراقي.

ومنح مدير عام مؤسسة الفكر العربي

د. هنري العويط درع المؤسسة التكريمية لوزيرة الثقافة المصرية د. نيفين كيلاني والتي تسلمها نيابة عنها أمين عام المجلس الأعلى للثقافة د. هشام عزمي، كما كرم د. هنري العويط، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة بمنحه درع المؤسسة التكريمية.

ومنح أمين عام المجلس الاعلي للثقافة د. هشام عزمي، درع وزارة الثقافة التكريمية لمدير عام مؤسسة الفكر العربي د. هنري العويط.

