مؤسسة الفكر العربي نظَّمت عشاء على شرف المتحدثين في إطلاق التقرير الثاني عشر للتنمية الثقافية

وطن النهار

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نظمت مؤسسة الفكر العربي حفل عشاء بأحد الفنادق الكبرى المطلة على نيل العاصمة المصرية القاهرة، على شرف المتحدثين المشاركين في جلسات إطلاق التقرير الثاني عشر للتنمية الثقافية» الفكر العربي في عقدي 2000 -2020»، وحرص مدير عام مؤسسة الفكر العربي د. هنري العويط على استقبال المشاركين في حفل العشاء من المتحدثين المصريين ومنهم وزراء سابقون ومفكرون بجانب ممثلي الدول العربية من المتحدثين، كما شهد حفل العشاء عزف بعض الأغاني المصرية القديمة التي شهدت تفاعلا من الحضور.

وشارك في العشاء من المتحدثين المصريين المشاركين في إطلاق التقرير، المفكر السياسي المصري د. مصطفى الفقي، ووزير الثقافة المصري الأسبق د. عماد أبو غازي، بالإضافة إلى حضور وزير الثقافة المصري الأسبق د. محمد صابر عرب، وأستاذة التاريخ بجامعة القاهرة د. شيرين أبو النجا، وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة في مصر- المشارك في إطلاق التقرير بالتعاون مع مؤسسة الفكر العربي - د. هشام عزمي، وعضو المجلس الأعلى للثقافة المصري د. وائل حسين إسماعيل، والمفكر والكاتب المصري د. سمير مرقص عبدالمسيح، وأستاذ علم الاجتماع في جامعة القاهرة د. سعيد صابر المصري، ومستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية د. نبيل عبدالفتاح، وأستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة د محمد كمال، ومديرة منظمة المرأة العربية د. فاديا نجيب كيوان، ومذيع الأخبار بقناة الغد د. حسين حسني.

وشارك في حفل العشاء من مؤسسة الفكر العربي من لبنان، مدير الخدمات المشتركة في المؤسسة مايا عليوان، ومدير القسم اللوجستي بالمؤسسة جورج عقل، ومن المتحدثين بالمؤسسة جنان خاشوف وأحمد فرحات ود. رفيف الصيدواي وإلياس كيوان ومحمد عليوان ونايلة أبو عزيز وزينة كرامة.

فيما مثَّل الإمارات العربية المتحدة من المتحدثين في إطلاق التقرير الثاني عشر للتنمية الثقافية، مدير عام المعهد الدبلوماسي الإماراتي الأسبق السفير د. يوسف أحمد الحسن، وشارك سفير المملكة المغربية السابق لدى لبنان د. علي أحمد أو مليل، ومن ليبيا شارك أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طرابلس د. يوسف جمعة الصواني، بجانب حضور مدير الأكاديمية الأوروبية العربية للدراسات الجيوستراتيجية في باريس د. محمد عبدالله المعزوز ممثلا عن المغرب، وشارك أستاذ العلوم التربوية في الجامعة اللبنانية د. عدنان مهدي الأمين.

