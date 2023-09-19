السعودية: بذل جميع الجهود للتوصل لحل سياسي في سورية

عربيات ودوليات

التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78. وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الحل السياسي للأزمة السورية، وجهود المملكة والأمم المتحدة في هذا الشأن، ومنها مخرجات القمة العربية في جدة. وأكد وزير الخارجية السعودي خلال اللقاء «حرص المملكة على بذل جميع الجهود للتوصل إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سورية وأمنها واستقرارها وانتمائها العربي، ويحقق الخير والنماء لشعبها الشقيق»، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس».

