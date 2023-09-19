الجزائر تكافح النيران.. إخماد 41 حريقاً في 11 ولاية

عربيات ودوليات

أعلنت ادارة الحماية المدنية في الجزائر ان فرقها اخمدت نحو 41 حريقا من اصل 59 اندلعوا ليلة السبت في غابات وادغال واحراش 11 ولاية شمالي البلاد.

واضافت الحماية المدنية في بيان ان «فرقها تكافح لاخماد 18 حريقا متبقياً في 11 ولاية، في ظروف جوية صعبة بسبب هبوب رياح جنوبية قوية وحارة، الامر الذي يزيد من سرعة انتشار الحرائق».

واوضحت ان «ولاية بجاية سجلت 28 حريقا، وتيزي وزو 10 حرائق، فيما تم تسجيل 10 حرائق اخرى في بومرداس، واما جيجل فقد اندلع فيها 3 حرائق، واما ولاية سكيكدة فقد سجل فيها اندلاع حريقين وذات الرقم في البليدة، واما البويرة وسطيف فقد سجل فيهما حريق واحد «فيما لم تذكر مواقع بقية الحرائق».

واظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي توقف حركة المرور ببعض الطرقات بولاية بجاية بعد ان طالتها ألسنة اللهب، كما احترق عدد من المركبات.

واعلن الدرك الجزائري «قوة تابعة لوزارة الدفاع» توقيف مشتبه به في اشعال حرائق غابات بولاية بجاية بمنطقة القبائل.

ومنذ الجمعة، اخمدت قوات الحماية المدنية عشرات الحرائق بعدة ولايات شمالية بالجزائر، لم تخلف اي خسائر بشرية.

