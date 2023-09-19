الدوحة تنجز «صفقة السجناء» بين واشنطن وطهران

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الدوحة - الوكالات: نقلت طائرة قطرية سجناء أميركيين سابقين من ايران باتجاه الدوحة، وذلك في اطار صفقة تبادل محتجزين بين الجمهورية الاسلامية والولايات المتحدة. وقال مصدر مطلع على صفقة التبادل التي رعتها الدوحة ان «طائرة قطرية أقلعت وعلى متنها السجناء الخمسة واثنين من أقربائهم برفقة السفير القطري» لدى طهران، متجهة نحو العاصمة القطرية.

وفي مسار مواز وصل ايرانيان من أصل خمسة أفرجت عنهم الولايات المتحدة الى الدوحة تمهيدا لعودتهما الى ايران، على ما أفادت وسائل اعلام ايرانية امس.

وذكرت وكالة تسنيم أن «معتقلين ايرانيين هما مهرداد معين أنصاري ورضا سرهنك بور، تم اطلاق سراحهما في عملية تبادل السجناء الايرانيين والأميركيين ويعتزمان التوجه الى ايران، وصلا الى الدوحة»، مشيرة الى اطلاق سراح السجناء الثلاثة الآخرين أيضا غير أنهم لا يريدون الذهاب الى ايران.

وأكد مسؤول أميركي كبير امس عملية تبادل السجناء مع ايران، مشيرا الى أن الرئيس جو بايدن أصدر في هذا السياق عفوا عن خمسة ايرانيين مدانين أو ينتظرون محاكمتهم لجرائم غير عنيفة وأوضح المسؤول أن بايدن فرض في الوقت نفسه عقوبات جديدة على وزارة الاستخبارات الايرانية وعلى الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

وفي اطار الاتفاق، أكدت واشنطن أنها وافقت على نقل ستة مليارات دولار، هي أصول ايرانية كانت مجمدة في كوريا الجنوبية، الى حساب خاص في قطر. وهذه الأصول هي أموال مستحقة لايران بموجب بيع النفط الى كوريا الجنوبية لكن سيول جمدتها مذ انسحبت الولايات المتحدة أحاديا عام 2018 من الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي وأعادت فرض عقوبات على الجمهورية الاسلامية.

وتشدد ادارة الرئيس جو بايدن على أنه يمكن لايران استخدام هذه الأموال حصراً لشراء الأغذية والأدوية والسلع الانسانية الأخرى التي لا تشملها العقوبات الأميركية الا أن بعض المسؤولين في طهران ألمحوا الى عدم وجود قيود على انفاق هذه الأرصدة. لكن واشنطن حذرت من أنها قد تعيد تجميد الأصول في حال استخدمتها طهران لغير الغايات الانسانية المحددة.

وأكد المصدر المطلع أن قطر أبلغت «المسؤولين الايرانيين والأميركيين بأن مبلغ الستة مليارات دولار قد تم تحويله من سويسرا الى حسابات مصرفية في قطر».

من جهتها أعلنت الخارجية الايرانية ان «ممتلكاتنا ومواردنا في كوريا الجنوبية أصبحت تحت تصرفنا بالكامل».

في المقابل قال مسؤول أميركي رفيع امس ان «الاتفاق لن يغير سياستنا تجاه ايران فهي خصم ونعتبرها على رأس الدول الداعمة للارهاب». واضاف ان «الأموال المفرج عنها لن تدخل ايران ولن تدفع لشركات أو كيانات ايرانية» مشيرا الى ان هذه الأموال «ستنفق حصرا لأغراض انسانية محددة هي الغذاء والدواء ومعدات زراعية» واوضح المسؤول الأميركي ان «الأموال ستوضع في ما نسميها قناة انسانية أُنشئت في قطر وستخضع لمعايير صارمة».

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني في مؤتمر صحافي أسبوعي «نأمل في أن نلحظ الاستحواذ الكامل على الأصول الايرانية». وكشفت مصادر مطلعة على عملية التبادل في الدوحة أن الأميركيين سيخضعون لفحص طبي في العاصمة القطرية قبل مغادرتها ومن المقرر أن يسافر أربعة من المفرج عنهم الى واشنطن على أن يتوجه الخامس الى دولة خليجية أخرى.

