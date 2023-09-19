الجيش الأميركي: انتصار أوكرانيا «مازال بعيداً جداً»

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: أكد رئيس أركان الجيوش الأميركية الجنرال مارك ميلي أن الهجوم الأوكراني المضاد «لم يفشل» رداً على تصريحات أعلنها في الفترة الماضية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكن ميلي قال ان الطريق نحو تحقيق انتصار نهائي في النزاع ما زال بعيدا جدا.

وأعلنت أوكرانيا امس أنها استعادت من القوات الروسية خلال الأسبوع الماضي سبعة كيلومترات مربعة من الأراضي في جنوب وشرق البلاد بعد تحرير قريتين بالقرب من مدينة باخموت المدمرة في الشرق، في اطار الهجوم المضاد الذي تشنه منذ أشهر. وكثفت القوات الأوكرانية التي باشرت في مطلع يونيو هجوماً مضاداً لا يخلو من صعوبات على الخطوط الروسية المحصنة، عملياتها على مدى الأسبوعين الماضيين، واستعادت قرية روبوتيني في الجنوب، ثم قرية أندرييفكا في الشرق والأحد استعادت قرية كليتشتشيفكا المجاورة بعد أشهر من القتال.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار لوسائل الاعلام «تم تحرير كيلومترين مربعين في قطاع باخموت» خلال الأسبوع الماضي و«5,2 كيلومترات مربعة من الأراضي» في الجنوب، حيث تتمحور العمليات حول استعادة قرية فربوفيه. وتعمل القوات الأوكرانية، في الشرق كما في الجنوب، على قطع الخطوط اللوجستية للجيش الروسي ولكنها تتقدم ببطء أمام حقول الألغام والخنادق والفخاخ المضادة للدبابات.

واستمرت كذلك الهجمات بعيداً عن الجبهة، وقالت القوات الجوية الأوكرانية ان روسيا أطلقت 24 طائرة بدون طيار و17 صاروخاً في هجمات ليلية جديدة وأضافت أن سلاح الجو الأوكراني أسقط منها 18 مسيرة و17 صاروخاً. وفي المقابل أعلنت روسيا ليل الأحد الاثنين أنها أسقطت عدة طائرات مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم التي ضمتها وفي أجواء منطقة موسكو، وفوق بيلغورود وفورونيج القريبتين من الحدود مع أوكرانيا.

