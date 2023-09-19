العراق يبني جداراً على الحدود مع سورية

عربيات ودوليات

نيويورك - بغداد- الوكالات: طالب العراق، الأمم المتحدة بضرورة ايجاد حل نهائي للأزمة السورية، في حين قررت الحكومة العراقية انشاء جدار خرساني على الحدود مع سورية، لتعزيز الأمن على الحدود ومنع تسلل المسلحين.

وأكد نائب رئيس الحكومة العراقية وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال اجتماعه في نيويورك بمبعوث الأمين العام الخاص الى سورية، جير بيدرسون، على «أهمية حسم موضوع مخيم الهول، ومشاركة الدول في اعادة مواطنيها، لما يشكله المخيم من خطر داهم على أمن العراق والمنطقة»، حسب بيان لوزارة الخارجية العراقية.

وشدد على «أهمية دعم وتمويل الدول المستضيفة للاجئين السوريين على أراضيها ومشاركة المجتمع الدولي في تحمل أعباء توفير الاحتياجات الأساسية لهذه الشريحة الحساسة، اذ يستضيف العراق مئات الآلاف من المواطنين السوريين، ويعاملون معاملة المواطن العراقي على أراضيه».

وقررت الحكومة العراقية انشاء جدار خرساني على الحدود مع سورية، وذكر بيان أن الحكومة العراقية عقدت الأحد جلسة اعتيادية برئاسة محمد شياع السوداني وقررت رصد مبلغ 15 مليارا و140 مليون دينار من تخصصات الطوارئ لوزارة الداخلية لانشاء جدار خرساني بطول 50 كيلومترا لتعزيز الأمن على الحدود العراقية - السورية في قاطع حدود المنطقة السادسة.

وأوضح البيان أن هذا القرار يأتي تأكيداً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة في تعزيز أمن الحدود العراقية واستكمالاً للجدار الخرساني السابق على الحدود العراقية - السورية من منطقة شرجي الراوي جنوب تل صفوك، مروراً بوادي العجيج باتجاه طريفاوي.

وسبق للعراق أن قام قبل سنوات بشق خندق واقامة حاجز أمني من الأسلاك على طول الحدود العراقية السورية لمنع تسلل الجماعات المسلحة والمطلوبين الذين يشكلون خطرا على أمن العراق.

