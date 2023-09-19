قيادات عراقية في أربيل قبل انتهاء مهلة إيران للأكراد

عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: أعلن قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي العراقي، امس أنه سيتوجه الى أربيل على رأس وفد أمني رفيع لمتابعة تنفيذ الاتفاق الأمني مع ايران.

وفي السياق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني، امس ان الحكومة العراقية نفذت الكثير من مواد الاتفاق الأمني بما فيها اغلاق مقار للمسلحين بكردستان ونقلهم بعيدا عن الحدود. وأكد أن «الخطوات الأخرى في الاتفاق الأمني مع العراق «قيد الانجاز، وسندرس الوضع أولا لنطمئن الى تطبيق الاتفاق ونقرر بعدها». وقال كنعاني ان الحكومة العراقية أعلنت جديتها في متابعة تنفيذ الاتفاق الأمني وأكد على وجوب نزع السلاح من الجماعات الايرانية المعارضة وتفريغ المقرات، وأضاف «لن نتغاضى عن تثبيت الأمن على حدودنا».

ومع اقتراب انتهاء المهلة التي أعطتها ايران لاقليم كردستان العراق من أجل نزع أسلحة الجماعات المعارضة لها داخل الأراضي العراقية، أكدت وزارة الداخلية العراقية أنها شرعت خلال الأسابيع القليلة الماضية في تنفيذ عمليات لفرض القانون في المناطق الحدودية في شمال البلاد وشمال شرقها. وقال متحدث باسم الوزارة «حدثت اشتباكات عنيفة مع هذه المجموعات. جرت عمليات التطهير في المناطق الحدودية في محافظتي أربيل والسليمانية وايران اضافة الى المثلث العراقي الايراني التركي».

وكانت قناة «العربية» أفادت الأحد، باتمام نقل معسكرات المعارضة الايرانية من الحدود مع ايران الى العمق العراقي. وأشارت الى أن قوات حرس الحدود العراقي تنتشر على الحدود العراقية الايرانية. يذكر أن مهلة طهران لبغداد بخصوص ابعاد المعارضة الايرانية عن الشريط الحدودي بين البلدين تنتهي اليوم ومازالت طهران تلوح باستخدام القوة اذا لم تنفذ بغداد وأربيل الاتفاق.

