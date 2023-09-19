ترامب ينفي صلته بإجراءات الكونغرس لعزل بايدن

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: نفى الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، أن يكون له أي علاقة، باجراءات الجمهوريين في الكونغرس لعزل الرئيس جو بايدن، مؤكدا أنه لم يتحدث مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي بشأن القضية. ووصف ترامب الديموقراطية في بلاده بغير العادلة بسبب لوائح الاتهام الموجهة ضده. كما أكد ترامب أنه لا يخشى السجن مستبعدا أن يصدر قرارا بالعفو عن نفسه اذا أصبح رئيسا، وأعرب عن ثقته في الفوز بنهاية الأمر في الدعاوى الموجهة ضده.

من جهة ثانية، هاجم الرئيس الأميركي السابق «اليهود الليبراليين الذين صوتوا لتدمير أميركا واسرائيل»، وذلك في رسالة معايدة بمناسبة رأس السنة اليهودية. وفي منشور عبر Truth Social، نشر ترامب قائمة بانجازاته المتعلقة باسرائيل خلال فترة ولايته في البيت الأبيض، وكتب معلقا «مجرد تذكير سريع لليهود الليبراليين الذين صوتوا لتدمير أميركا واسرائيل لأنكم صدقتم الروايات الكاذبة!». وأضاف: «دعونا نأمل أن تكونوا قد تعلمتم من خطئكم وأن تتخذوا خيارات أفضل للمضي قدما. سنة جديدة سعيدة!».

وتضمنت القائمة المنشورة اعتراف الرئيس السابق بسيادة اسرائيل على مرتفعات الجولان ونقل السفارة الأميركية الى القدس. وأثار ترامب ضجة بين اليهود الأمريكيين عندما اتهمهم في مناسبات عدة بعدم الولاء لاسرائيل لأنهم لم يكونوا أكثر دعما له. ونفى أيضا علاقته بمعادي السامية بعد لقائه مع المغني كاني ويست والقومي الأبيض الذي ينكر الهولوكوست نيك فوينتيس في منتجع مار ايه لاغو في نوفمبر.

