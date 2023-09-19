البنك الدولي: إسرائيل تعوق حياة الفلسطينيين

عربيات ودوليات

القدس المحتلة - الوكالات: حذر البنك الدولي امس من أن المعوقات المالية والقيود الاسرائيلية المتزايدة في الأراضي الفلسطينية تؤثر بشكل كبير على الظروف الاقتصادية للفلسطينيين وتعوق حصولهم على الرعاية الصحية الضرورية مما يؤثر سلبا على حياة السكان وخاصة في قطاع غزة. وحذر البنك في تقرير بعنوان «سباق مع الزمن» من توقف نمو نصيب الفرد من الدخل خاصة وأن معدل النمو الاقتصادي أقل من امكانياته ويمكن أن يبلغ 3% فقط وذلك وفقا لاتجاهات النمو السكاني. وأشار البنك الدولي الى أن القيود التي تفرضها اسرائيل على الحركة والتجارة في الضفة الغربية المحتلة والحصار المفروض على قطاع غزة والانقسام الداخلي الفلسطيني وبرنامج الاصلاح غير المكتمل للسلطة الفلسطينية وتراجع المساعدات الأجنبية جميعها عوامل تعرض الاقتصاد الفلسطيني لخطر كبير. وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ستيفان امبلاد في بيان «ان القيود المالية تلقي بثقلها على النظام الصحي الفلسطيني ولا سيما قدرته على التعامل مع العبء المتزايد للأمراض المعدية». ومن بين تلك المعوقات، أشار امبلاد الى «نظام التصاريح البيروقراطي الذي يستغرق وقتا طويلا».