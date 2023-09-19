إسرائيل حوَّلت الإعلانات الرقمية إلى سلاح تجسس

عربيات ودوليات

كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية، أن شركات اسرائيلية نجحت في تحويل الاعلانات الرقمية لسلاح تجسس لا يخطر على بال أحد. وذكرت الصحيفة في تحقيق مطول، أنه خلال فترة كورونا نجحت شركتا «ريزون» و«ريزنت» وشركات غيرهما، في تطوير تقنيات تجسس حولت الاعلانات الرقمية الى أداة حرب في المعركة التكنولوجية، من خلال استخدامها كوسيلة لجمع البيانات عن المستخدمين. وبينت أن الاعلانات أصبحت تعرف الكثير عن مستخدمي الانترنت لاسيما الهواتف الذكية، اذ أصبح يمكن للاعلانات على سبيل المثال، مراقبة موقع المستخدمين بل حتى الشارع الذي يتواجدون فيه، وحتى اذا لم يكن الأمر كذلك فانها تشير الى تاريخ بحث المستخدمين. ووصفت الصحيفة أن ما قامت به الشركات الاسرائيلية، بأنه «مثال واضح على ما يسمى (رأس المالية المُطاردة)، والتي يتم خلالها استغلال المعلومات التي تجمعها الكيانات التجارية لأغراض استخباراتية». وأوضح تحقيق الصحيفة العبرية أنه «من خلال تكنولوجيا الاعلانات، يمكن مراقبة جميع الأشخاص الذين مروا عبر مطار معين في وقت معين». وبينت الصحيفة أن اسرائيل تمكنت بالفعل من خلال الاستخبارات الاعلانية من رصد العديد من الأهداف المعادية بالنسبة للاحتلال الاسرائيلي من خلال الاعلانات.