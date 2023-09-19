انتصار تاريخي لهايدنهايم

دوليه

حقق هايدنهايم فوزاً تاريخياً هو الأول له في دوري الدرجة الأولى الألماني، وجاء على حساب ضيفه فيردر بريمن 2-4 أول من امس في المرحلة الرابعة من الموسم الجديد. وبعدما بدأ مشواره الأول على الإطلاق بين الكبار بهزيمتين وتعادل كان بطعم الفوز في المرحلة الماضية على أرض مضيفه بوروسيا دورتموند وصيف البطل 2-2 بعدما كان متخلفاً بهدفين، نجح هايدنهايم في الخروج منتصراً على حساب ضيفه بريمن الذي يبدو أنه يعاني من عقدة على أرض منافسه إذ خسر عليه عام 2011 في مسابقة الكأس (1-2)، ثم تعادل في إياب ملحق الهبوط والصعود عام 2020 (2-2) وخسر في دوري الدرجة الثانية عام 2022 (1-2).

