ريال استعاد الصدارة

دوليه

حول ريال مدريد تخلفه أمام ضيفه ريال سوسييداد الى فوز 2-1 هو الخامس له توالياً في مستهل الموسم الجديد من الدوري الإسباني، ما سمح له باستعادة صدارة الترتيب من غريمه برشلونة حامل اللقب الفائز السبت على ريال بيتيس بخماسية نظيفة. واستعاد فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي فارق النقطتين الذي يفصله عن غريمه الكاتالوني بتحقيقه العلامة الكاملة في المراحل الخمس الأولى، ليتحضر بذلك جيداً لاستقبال أونيون برلين الألماني غدا في مستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا قبل أن يحل ضيفاً على جاره اللدود أتلتيكو مدريد في المرحلة المقبلة. ومن جهته، مني ريال سوسييداد الذي يبدأ مشواره في دوري الأبطال غدا أيضا في مواجهة ضيفه إنتر الإيطالي، بهزيمته الأولى للموسم الذي بدأه بثلاثة تعادلات متتالية قبل الفوز في المرحلة الماضية على غرناطة 5-2. وكانت البداية صعبة على ريال، إذ وجد نفسه متخلفاً منذ الدقيقة الخامسة بهدف سجله أندير بارينيتشيا. وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية الشوط الأول، ثم استهل ريال الثاني بإدراكه التعادل عبر الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي الذي وصلته الكرة عند مشارف المنطقة بتمريرة من فران غارسيا، فأطلقها في الشباك (46). واكتملت عودة النادي الملكي بتسجيله هدف التقدم عبر رأسية للوافد الجديد خوسيلو بعد تمريرة عرضية من فران غارسيا الذي كان خلف الهدف مجدداً بعدما لعب دور المرر في التعادل أيضاً (60). وعرف ريال كيف يدير المباراة حتى النهاية التي كادت أن تشهد هدفاً ثالثاً برأسية للإنكليزي جود بيلينغهام تألق الحارس في صدها (90).

