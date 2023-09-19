روما صب غضبه على إمبولي

دوليه

صب روما جام غضبه على ضيفه إمبولي وحقق فوزه الأول للموسم وجاء بنتيجة كاسحة 7-0، بينها ثنائية للأرجنتيني باولو ديبالا وهدف أول للبلجيكي روميلو لوكاكو بألوان نادي العاصمة، أول من أمس في المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي، ليتنفس المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الصعداء بعد بداية موسم كارثية.

ودخل نادي العاصمة اللقاء وهو في المركز التاسع عشر قبل الأخير بنقطة واحدة فقط من ثلاث مباريات، لكنه استفاد من وضع ضيفه القابع في ذيل الترتيب من دون نقاط كي يحقق انتصاره الأول ويتحضر بشكل جيد لاستضافة شيريف تيراسبول المولدافي غدا في مستهل مشواره في مسابقة «يوروبا ليغ» التي وصل الى مباراتها النهائية الموسم الماضي قبل الخسارة أمام المتخصص إشبيلية الإسباني بركلات الترجيح.

وضرب روما بقوة منذ الثواني الأولى بعدما وضعه ديبالا في المقدمة من ركلة جزاء (2). ولم ينتظر نادي العاصمة طويلاً لإضافة الثاني عبر الوافد الجديد البرتغالي ريناتو سانشيس في الدقيقة 8 بكرة رأسية ، قبل أن يوجه الضربة القاضية لضيفه بهدف ثالث جاء بالنيران الصديقة (35). وأضاف ديبالا هدفه الشخصي الثاني وهدف فريقه الرابع في الدقيقة 55 (58). وأكمل كريستانتي مهرجان «الذئاب» بهدف خامس رائع من كرة أطلقها قوية من خارج منطقة الجزاء (80)، وأتبعه لوكاكو بهدفه الأول بألوان «جالوروسي» بعد تمريرة من أندريا بيلوتي إثر هجمة مرتدة (82)، قبل أن يختتمه جانلوكا مانشيني بالسابع إثر ركلة ركنية وتمريرة رأسية من كريستانتي (86).

