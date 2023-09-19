أرسنال فك عقدة إيفرتون

دوليه

فك ارسنال عقدته المستعصية المتمثلة بايفرتون بالفوز عليه في معقله للمرة الاولى منذ ست سنوات 1-0، في حين تابع تشلسي بدايته المخيبة بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه بورنموث المتواضع أول من امس في المرحلة الخامسة من الدوري الانكليزي.

ورفع ارسنال رصيده الى 13 نقطة في المركز الرابع متخلفا بفارق الاهداف عن جاره توتنهام وليفربول صاحبي المركزين الثاني والثالث على التوالي، في حين يتصدر مانشستر سيتي بالعلامة الكاملة (15 من 15) بفوزه على مضيفه وست هام 3-1 السبت. وبذل ارسنال جهدا مضاعفا ليحقق اول فوز له على ملعب «غوديسون بارك» منذ عام 2017، ونجح في تحقيق مبتغاه بفضل الهدف الذي سجله مهاجمه البلجيكي الدولي لياندرو تروسار اثر تمريرة من باكايو ساكا في الدقيقة 69، مسجلا باكورة اهدافه هذا الموسم.

وكان تروسار دخل بديلا في الشوط الثاني للجناح البرازيلي غابريال مارتينيلي الذي تعرض لاصابة عضلية.

وعلى ملعب «فيتاليتي ستاديوم» على الساحل الجنوبي الانكليزي، سنحت لتشلسي فرص عدة للتسجيل لكن قلب الهجوم السنغالي نيكولاس جاكسون والبديل كول بالمر القادم اليه هذا الموسم من جاره مانشستر سيتي، لم يحسنا استغلالها. كما يدين تشلسي الى حارس مرماه الاسباني روبرت سانشيس بالخروج بنقطة واحدة من المباراة بعد انقاذ مرماه من هدف أكيد لدى تصديه لمحاولة دومينيك سولانكي (80). ورفع تشلسي رصيده الى 5 نقاط فقط من فوز وحيد امام لوتون تاون الصاعد الى الدوري الممتاز وتعادلين وخسارتين، في المركز الرابع عشر.

