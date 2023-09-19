الأولمبي يستهل مشواره في «الأسياد» بمواجهة كوريا الجنوبية

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يستهل المنتخب الأولمبي مشواره في دورة الألعاب الآسيوية 2023 «آسياد هانغتشو» بمواجهة قوية تجمعه بنظيره الكوري الجنوبي في الساعة 02:30 بعد ظهر اليوم على ستاد جينان ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة التي تشهد اليوم أيضاً لقاء البحرين مع تايلند في الساعة 11:00 صباحاً.

وتأتي مشاركة الأزرق الأولمبي في الأسياد بعد أيام قليلة من تأهله إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً التي ستقام في قطر أبريل المقبل. ومع رغبة الجهاز الفني بالمحافظة على قائمة المنتخب التي خاضت التصفيات إلا أن الظروف أجبرت بعض اللاعبين على التخلف عن السفر مع الوفد إلى الصين، فغاب ثنائي العربي بندر السلامة وبدر المطيري لارتباطهما مع الأخضر في مباراته بكأس الاتحاد الآسيوي مع الزوراء أمس على أن يلتحقا بالفريق اليوم، كما غاب زميلهما حسين أشكناني للإصابة، واعتذر سلمان البوص ومهدي دشتي. واستدعى البرتغالي ايميليو بيكسي مدرب الأزرق الحارس عبدالعزيز البحر والمدافع بدر جمال، ومن المتوقع أن يعتمد بيكسي على الأسماء التي تألقت في التصفيات مثل الهداف سلمان العوضي وطلال القيسي وفهد زياد ومحسن فلاح وعبدالعزيز ناجي ومحسن فلاح. ويدرك الجهاز الفني أنه مطالب بمداورة اللاعبين لأنه سيخوض مباراته الثانية في المجموعة أمام البحرين بعد غد، ثم يلتقي تايلند يوم الأحد المقبل.

