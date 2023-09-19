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الأبيض لبداية قوية أمام الكهرباء

راشد خلف
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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023

يبدأ الكويت مشواره في كأس الاتحاد الآسيوي بمواجهة الكهرباء العراقي في الساعة 07:00 مساء اليوم على ستاد البصرة الدولي ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية التي تشهد اليوم أيضاً مباراة الوحدات الأردني مع ضيفه الاتحاد السوري في الساعة 09:00 مساءً على ستاد عمّان الدولي.
ويطمح الكويت إلى تحقيق بداية قوية في بطولته المفضلة التي حققها لقبها 3 مرات سابقة مسجلاً رقماً قياساً رفقة القوة الجوية العراقي، وهو يواجه اليوم فريقاً يخوض مشاركته الأولى على الصعيد القاري، حيث لم يسبق لفريق الكهرباء المشاركة في أي بطولة من بطولات الاتحاد الآسيوي.
ويفتقد الكويت الذي يقوده المدرب الصربي بوريس بونياك، أكثر من عنصر مهم في مقدمتهم الرباعي الموقوف: الحارسان عبدالرحمن كميل وضاري العتيبي والمهاجمان يوسف ناصر وإبراهيم كميل، بالإضافة إلى المصري عمرو عبدالفتاح (عموري) والمغربي المهجي برحمة المصابين.
ومع ذلك فإن بونياك يمتلك أكثر من ورقة رابحة مثل التونسيين طه الخنيسي وياسين العامري ومحمد دحام والبحريني محمد مرهون وأحمد الزنكي وأحمد الظفيري وفيصل زايد ورضا هاني وعلى حسين، ومن خلفهم المدافعون التونسي بلال عيفة وفهد الهاجري وسامي الصانع ومشاري غنام. وفي الوقت الذي يعتمد فيه الأبيض على تاريخه وخبرته الكبيرة في المسابقة، فيما يعول الفريق العراقي على مساندة الجماهير، وحماس لاعبيه بقيادة المدرب لؤي صلاح.


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