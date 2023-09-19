بونياك: الفريقان ليسا بأفضل أحوالهما

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اعترف الصربي بوريس بونياك مدرب الكويت أن فريقه ليس في أفضل حالاته مثله مثل الكهرباء العراقي الذي يلتقيه اليوم في مستهل مشواره بالبطولة القارية. وقال بونياك في المؤتمر الصحافي إن الأبيض متأثر بإيقاف الدوري منذ مدة، في حين لم يبدأ الدوري العراقي بعد، مؤكداً احترامه لفريق الكهرباء الذي يعتبر من فرق المقدمة في الدوري العراقي. من جهته، قال مدافع الأبيض فهد الهاجري إن الأبيض لا يتأثر بالغيابات لأنه يمتلك العناصر على سد النقص في كل المراكز، لافتاً إلى أن اللاعبين جاهزون لخوض المباراة بكل قوة وحماس «أمام فريق قوي يملك امكانات كبيرة ويلعب على أرضه وأمام جماهيره».

