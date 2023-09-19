النصر في ضيافة بيرسيبوليس

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يخوض النصر السعودي اختباراً صعباً عندما يحل ضيفاً على نظيره بيرسيبوليس الإيراني اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا.

وعادة ما يجد النصر صعوبة في مواجهات الأندية الإيرانية، إذ لعب 16 مباراة فانتصر في ست وخسر سبعاً وتعادل في ثلاث. كما ودّع البطولة أمام ناديين إيرانيين، أحدهما بيرسيبوليس الذي أقصاه بركلات الترجيح في نصف نهائي نسخة 2020، وهي أبعد مرحلة يصلها النصر في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال آسيا.وفي نفس المجموعة، يحلّ الدحيل القطري ضيفاً على الاستقلال الطاجيكي في العاصمة دوشنبه.ويظهر فريق المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو للمرة الـ12 على التوالي في البطولة منذ العام 2012 (رقم قياسي)، بيد أن الدور نصف النهائي هو أفضل ما حققه. ويأمل بطل الدوري القطري البناء على النجاح الذي حققه في النسخة السابقة عندما بلغ نهائي الغرب (نصف نهائي البطولة) من أجل الوصول إلى النهائي. وفي المجموعة الأولى، يعود العين الإماراتي بطل النسخة الأولى من المسابقة بنظامها الجديد في 2003 ووصيف 2005، إلى المنافسة القارية بعد غياب عن آخر نسختين، بطموحات كبيرة في الذهاب بعيداً بقيادة مدربه الهولندي ألفريد شرودر الذي رفع راية التحدي مبكراً.

ويحلّ العين ضيفاً على باختاكور الأوزبكي في طشقند اليوم، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا آهال التركماني والفيحاء السعودي اللذين يلتقيان في ستاد عشق أباد.

