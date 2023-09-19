انطلاق دوري «الهوكي»

محلية

انطلقت مساء الأول من أمس منافسات بطولة الدوري الوطني لهوكي الجليد للرجال موسم (2023-2024) بمشاركة خمسة فرق والتي تمتد لـ15 جولة وينظمها نادي الالعاب الشتوية على صالته بمنطقة بيان.واسفرت أولى مباريات البطولة عن تفوق فريق موسادز على نظيره كاميلز بنتيجة 7-2 بعد اداء قوي من الفريق الفائز الذي فرض أفضليته على معظم أشواط المباراة الثلاثة. وتتواصل منافسات البطولة التي تشهد ايضا مشاركة اندية ستارز و فالكون و ووريرز على مدى الايام المقبلة على ان يتوج باللقب صاحب أعلى رصيد من النقاط.وقال نائب رئيس نادي الالعاب الشتوية خالد المطيري على هامش انطلاق المنافسات إن هذه البطولة تعد تدشينا للموسم الرياضي للنادي والذي يتضمن اقامة بطولات رياضية أخرى لكل الالعاب التي يشرف عليها النادي لفئتي الرجال والسيدات بمختلف الفئات السنية.

واضاف المطيري ان النادي سينظم غداً للمرة الأولى بتاريخ مسابقات هوكي الجليد الكويتية بطولتي السوبر للعبة للرجال والسيدات والتي تجمع اصحاب المركزين الأول والثاني في بطولة الدوري للموسم الماضي اذ يلتقي فريقي ووريرز وستارز لفئة الرجال ووبلو ويفز ووايلد كاتس ضمن منافسات السيدات.واوضح ان البطولات المحلية تكتسب أهمية بالغة كونها تحدد اختيار لاعبي المنتخبات الكويتية للمشاركة في الاستحقاقات الخارجية المقبلة مشيرا الى ان جميع هذه المنافسات تقام وفق نظم وقوانين الاتحاد الدولي للعبة ويدير مبارياتها حكام وحكمات كويتيون معتمدين.

