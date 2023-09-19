الناصر: نتطلع لأفضل النتائج في «الأسياد»

محلية

أكد رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر أن تجهيزات مشاركة الكويت في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية خلال الفترة من من 23 سبتمبر وحتى 8 اكتوبر المقبل، تمت على الوجه الأكمل بعد أن شُكل فريق عمل من اللجنة الأولمبية، وتم التنسيق مع اللجنة المنظمة للدورة وذلك من خلال تسجيل الوفود المشاركة وتحديد أماكن السكن والمواصلات وغيرها من الأمور الهامة التي تتطلبها المشاركة في مثل هذه الدورات.

وأوضح الناصر بأن الألعاب التي ستشارك فيها اللجنة الأولمبية بالتنسيق مع الاتحادات والأندية الرياضية المتخصصة واللجان الرياضية تبلغ 25 لعبة فردية وجماعية هي :ألعاب القوى والتجديف والرماية والملاكمة وكرة القدم والقوس والسهم وكرة اليد والاسكواش والجمباز الإيقاعي والدراجات الهوائية والكراتيه والسباحة والجوجيتسو والألعاب الإلكترونية والترايثلون والجودو والتنس والمبارزة والفروسية والكوراش والشطرنج والمصارعة والتسلق والتايكوندو والغولف بإجمالي 141 مشاركاً.وأضاف الناصر بأن اللجنة الأولمبية تسعى من خلال هذه المشاركة إلى تحقيق أفضل النتائج وإحراز أكبر عدد من الميداليات لتعزيز موقع الرياضة الكويتية ومكانتها على صعيد قارة آسيا.

