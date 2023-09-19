«الغوص» يشارك في «العربية»

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أفاد أمين السر العام في النادي والاتحاد الكويتي للغوص والإنقاذ محمد الصرعاوي أن مجلس الإدارة وافق في اجتماعه الأخير بحضور رئيس مجلس الإدارة طلال السرحان على المشاركة في البطولة العربية لسباحة الزعانف للكبار التي تقام خلال الفترة من 1 حتى 6 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ المصرية على أن يترأس الوفد أمين الصندوق محمد الدخيل ، مشيرا إلى ان الوفد سيضم مديرة اللعبة هنادي الزعابي وعدد من اللاعبين المميزين من بينهم بطل العالم منصور المنصور.ولفت إلى أن الوفد يحتاج الدعم المالي من قبل الهيئة العامة للرياضة من أجل المشاركة بصورة تليق باسم الكويت وكذلك انهاء تفرغات اللاعبين لكي يتسنى لهم الإعداد بأفضل صورة ممكنة.وأضاف أن المجلس قرر تكليف السرحان لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للاتحاد العربي لأنشطة الغوص والانقاذ والمقرر اقامته بشرم الشيخ في 2 نوفمبر المقبل .