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قرعة متوازنة في «الأندية الآسيوية لليد»

زيد خلف
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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023

جاءت قرعة البطولة الآسيوية الـ 26 للأندية أبطال الدوري في كرة اليد التي يستضيفها القادسية خلال الفترة من 17 إلى 26 نوفمبر المقبل متوازنة في المجموعتين. واقيمت القرعة أول من امس في فندق سيمفوني، حيث اختار القادسية منظم البطولة اللعب في المجموعة الثانية إلى جانب أندية ساي الهندي والعربي القطري والجيش العراقي والشارقة الإماراتي وشباب صيدا اللبناني. فيما جاء الكويت في المجموعة الأولى مع أندية النجمة البحريني حامل اللقب والخليج السعودي والغرافة القطري والصلاح الفلسطيني والنسر الذهبي الهندي.
من جانب آخر، أكد نائب رئيس نادي القادسية الشيخ فهد طلال الفهد أن الأصفر سيكون جاهزا للبطولة وتمثيل الكويت بأفضل صورة، وقال أن الفريق سيقيم معسكرا خارجيا استعداديا في نهاية أكتوبر المقبل من أجل التحضير للمنافسات، متمنياً التوفيق للأبيض ممثل الكويت الآخر، مضيفاً:»أتمنى أن يكون النهائي كويتيا خالصا بين الأصفر والأبيض».


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