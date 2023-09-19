انتخابات «ألعاب القوى» اليوم

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تعقد الجمعية العمومية لاتحاد ألعاب القوى في 07:00 مساء اليوم اجتماعاً عادياً لانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة القادمة 2023 – 2027، ويخوض الانتخابات 12 مرشحاً، حيث يتنافس على منصب الرئيس مرشح التضامن أحمد المسيلم ومرشح النصر فيصل الدسم.ويبدو منصب نائب الرئيس محسوماً لمحسن العجمي (الجهراء)، وأمانة السر لحسين عباس (الشباب)، وأمانة الصندوق يتنافس عليها محد الغصاب (الفحيحيل) وسعد الشمري (خيطان)، وأمين الصندوق المساعد عبدالله السعدي (الصليبخات)، وأمين السر المساعد د. مانع العجمي (الساحل)، وفي منصب العضوية يتنافس كل من فلاح العجمي (برقان) وفاروق الشاعر (كاظمة) وبدر الرشود (السالمية) وعبدالعزيز منوه (الكويت).وكانت الجمعية العمومية أبطلت المجلس السابق لمخالفته بعض مواد النظام الأساسي.