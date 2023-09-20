وطن النهار

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية د. عبدالله الطريجي تبرع الجمعية بمساعدات مالية مناصفة للجمعيات الكشفية العربية في المغرب وليبيا دعما لإغاثة الأشقاء هناك. وأكد د. الطريجي في تصريح صحافي عقب اجتماع لرؤساء الجمعيات الكشفية العربية أهمية تسخير جميع الامكانات البشرية والمادية واللوجستية للأشقاء في ليبيا والمغرب من خلال دعم الجمعيات الكشفية العربية في الدولتين الشقيقتين. وأوضح أن جمعية الكشافة الكويتية تبرعت بمبلغ 50 ألف دولار مناصفة للجمعيات الكشفية في المغرب وليبيا. وعلى صعيد الاجتماع قال الطريجي: إن المجتمعين أجمعوا على نجاح الكويت في تنظيم الملتقى الكشفي العربي الشبابي الدولي للتحول الرقمي، لافتا إلى أنه دليل واضح على أن الكويت سباقة في دعم الشباب وتمكينهم.