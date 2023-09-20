الأولى

أطلع وزير الخارجية الشيخ سالم الجابر الخارجية الأميركية على مستجدات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والتي تم التصديق عليها من قبل برلماني البلدين وإيداعها لدى الأمم المتحدة وما تضمنه هذا الحكم من مغالطات وإساءة تجاه الكويت.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية بمستشار نظيره الأميركي ديرك شولي وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 في نيويورك.

وشارك الجابر كذلك في الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن حيث أسفر الاجتماع عن توافق وجهات النظر إزاء موضوع اتفاقية (خور عبدالله).

وأبدى مستشار وزير الخارجية الأميركي ديرك شولي تفهمه لموقف الكويت تجاه هذا الحكم مشددا على التزام الولايات المتحدة الأميركية بحفظ أمن وسلامة الكويت وصون الأمن في المنطقة واحترام سيادة الدول على أراضيها ومياهها الإقليمية. واستنكر وزير الخارجية الشيخ سالم الجابر بأشد العبارات الحكم الذي صدر مؤخرا عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق حول الاتفاقية المبرمة مع العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في (خور عبدالله).

وقال لـ (كونا) «نحن نستنكر هذا الحكم بشكل كبير لسببين أولا لأنه يحاول إسقاط التصديق عن الاتفاقية المبرمة بين البلدين عام 2012 والتي تم الاتفاق عليها وصدقت من قبل السلطات التشريعية في الكويت والعراق».

واضاف ان «الكويت تستنكر مضمون الحكم الذي تضمن سردا تاريخيا مليئا بالمغالطات، ونحن نستغرب ونستنكر تضمين حكم خاص باتفاقية فنية بحتة سردا تاريخيا مطولا عن الكويت يمتد من سنة 1546 وحتى سنة 1990، وها نحن بعد 30 سنة وأكثر نسمع اللغة نفسها من الجانب العراقي، وهذا شيء نستنكره بأشد العبارات».

وأضاف «نستنكر أيضا بشكل أكبر فحوى هذا الحكم الذي تضمن سردا تاريخيا مليئا بالمغالطات بالنسبة لدولة الكويت»، مشيرا إلى أنه قدم إحاطة خلال اجتماعه مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول حيثيات الحكم وصدر عن اجتماعهم بيان واضح ومؤيد للجانب الكويتي.

وفي الختام أعرب وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح عن أمله بأن تتخذ الحكومة العراقية الخطوات الضرورية لمعالجة هذه القضية واحترام سيادة الكويت وحرمة أراضيها وكذلك الاتفاقية المبرمة بين البلدين.

من جهة أخرى، شارك نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد في أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ونقل بيان صحافي لوزارة الخارجية عن الشيخ جراح جابر الأحمد تأكيده موقف الكويت الرافض للمغالطات التاريخية الواردة في الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.

وذكر البيان أنه تم خلال الاجتماع بحث المواضيع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وروابط التعاون الوثيقة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع دول مجلس التعاون الخليجي بالمملكة المتحدة.