الأولى

بغداد- نيويورك- الوكالات: أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان امس «احترام العراق لدولة الكويت تاريخا وحاضرا ومستقبلا واستقلالية دولة الكويت عبر المراحل التاريخية المختلفة».

فيما أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن حل أي مسألة مع الكويت سيكون عبر المفاوضات والحوار، في إشارة الى التطورات الأخيرة في ملف خور عبدالله. وشدد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي في بيان عقب استقباله السفير الكويتي لدى العراق طارق الفرج على «أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين الكويت والعراق وفق السياقات الدستورية والقانونية واحترام وتنفيذ قرارات مجلس الامن ذات العلاقة».

وأكد زيدان عمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين وتقدير بلاده للمواقف المشرفة لدولة الكويت في «مساعدة العراق في التخلص من النظام الدكتاتوري».

من جهته، أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن حل أي مسألة مع الكويت سيكون عبر المفاوضات والحوار. وأضاف في تصريحات صحافية على هامش مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك «سياستنا سلمية وقائمة على احترام دول الجوار.. ولا نية للرجوع إلى السياسات القديمة».