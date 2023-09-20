الأولى

قال وزير المالية فهد الجارالله: إن الدولـة تتجـه لفـرض رسـوم جديدة مقابل الانتفـاع بـالمرافق والخدمات العامـة، مع التأكيـد على الجهات الحكومية ذات الصـلـة فـي حـال تسعير خـدماتها وجـود الأداة القانونيـة المناسـبـة لفـرض الرسـوم.

واضاف الوزير في رده على سؤال برلماني: إن برنامج عمل الحكومـة تضـمن زيـادة وتنميـة إيـرادات الدولـة، لافتا الى أن كـل جـهـة مسؤولة عمـا يخصـهـا وفـق قـوانين انشـائها، بمـا لا يتعارض مـع القـانون.

وحول منح المتقاعدين نسبا من أرباح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، قال : لا يوجد مانع من الناحية القانونية في إعطاء المنح للمنتفعين بأحكامه إذا ما تبين وجـود مـال زائد في الصناديق بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة، إلا أن ذلك غير متحقق في الوقت الحالي لوجود مانع واقعي وهو العجز الاكتواري.