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كشفت مصادر لـ «النهار»، عن أن الجهات الحكومية المختصة بالشأن التقني والتكنولوجي عقدت اجتماعا تنسيقيا للوقوف على تداعيات الهجمات السيبرانية الاخيرة، وبدأت في اتخاذ إجراءات مشددة لمحاصرة عمليات الهاكرز المتطورة من خلال تقوية الحماية بشكل مضاعف. ونبهت الجهات المختصة على الوزارات والهيئات المستقلة والتابعة بضرورة تفعيل إجراءات الحماية القصوى ضد الاختراقات التي قد تصيب بعض الإدارات وتتسبب في مشكلات فنية يترتب عليه تعطيل أداء تلك الجهات وخسائر غير متوقعة قد تكون فادحة أحيانا.

في سياق متصل، أرسل بنك الكويت المركزي توجيهات إلى البنوك المحلية بشأن إجراءات حماية العملاء من عمليات الاحتيال الالكتروني. وأشار«المركزي» في توجيهاته الى انه يتعين أن تتضمن سياسة البنك مراعاة وضع إجراءات احترازية لمنع استخدام تطبيق الهاتف النقال في حال تم تحميل أي من تطبيقات التحكم بالأجهزة عن بعد مثل تطبيق Any Desk.