الأولى

كشف أحدث تقارير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط، الذي أعدته مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»، أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الكويت في العام 2023 إلى 1.6% على أساس سنوي هذا العام، من 7% في 2022. ويتأثر هذا بشدة بتقليص إنتاج النفط، وانخفاض أسعار النفط، وتخفيف الإنفاق الاستهلاكي، والجمود السياسي، وتأخر الإصلاحات. الكويت

وقال التقرير «أثر الجمود السياسي في الكويت بشكل مستمر على النشاط، نظراً للتأخير في الإصلاحات المالية وجهود التنويع وجذب الاستثمارات الأجنبية، وعانت الكويت من تعديلات وزارية مزمنة وتغييرات إدارية، مما حد من قدرة الدولة على تنفيذ الإصلاحات السياسية والمالية.الكويت

وأجرت ثلاثة انتخابات برلمانية خلال ثلاث سنوات، وشكلت مؤخراً حكومتها الخامسة في أقل من عام، وقد أدى هذا إلى تعطيل إقرار العديد من مشاريع القوانين - بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة وقانون الديون - التي من شأنها أن تسمح للحكومة بالاقتراض من الأسواق الدولية». الكويت

وأعاقت التغيرات السياسية نشاط المشاريع، حيث لم يتم منح سوى عدد قليل من المناقصات الجديدة في العام الماضي.الكويت

وتأمل الحكومة في تعزيز زخم المشاريع من خلال خطة التنمية التي تم الكشف عنها مؤخراً، والتي تعتبر صناعة الإسكان المستفيد الأكبر منها. وتهدف خطط الميزانية الكويتية إلى استخدام أي فائض في تجديد صندوق الاحتياطي العام الذي استُنزفت موارده خلال الجائحة.