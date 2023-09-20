الأولى

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. سعد البراك، أن وزارة النفط تطبق سياسة الإحلال بنسبة 100% منذ عام 1999.

وفيما يتعلق بتنفيذ برنامج عمل الحكومة، بين البراك أن وزارتي النفط ووزارة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار تعملان على تنفيذ برنامج العمل الحكومي بشأن تحسين الإيرادات النفطية.

وأضاف أنه نظراً للدور الذي تمارسه وزارة النفط في إدارة أنصبة الدولة من الثروات النفطية فقد حرصت على عقد اجتماعات تنسيقية مع الأمانة العامة للتخطيط بشأن النظام الآلي لمتابعة تنفيذ محاور برنامج عمل الحكومة وفقاً للخطة الزمنية المقررة.