مال وأعمال

كشفت مصادر لـ «النهار» ان الجهات الحكومية المختصة بالشأن التقني والتكنولوجي أجرت اجتماعا تنسيقياً للوقوف على تداعيات الهجمات السيبرانية الاخيرة، وبدأت في اتخاذ اجراءات مشددة لمحاصرة عمليات الهاكرز المتطورة من خلال تقوية الحماية بشكل مضاعف. ونبهت الجهات المختصة على الوزارات والهيئات المستقلة والتابعة بضرورة تفعيل اجراءات الحماية القصوى ضد الاختراقات التي قد تصيب بعض الادارات وتتسبب في مشكلات فنية يترتب عليه تعطيل اداء تلك الجهات وخسائر غير متوقعة قد تكون فادحة احيانا. وأشارت الى ان الاجتماعات ناقشت مدى جاهزية الجهات في مواجهة الأخطار السيبرانية والتعرف على آليات مواجهتها وتفعيل خطط الطوارئ لمواجهة أي تحديات.

توجيهات مشددة

وفي سياق متصل، ارسل بنك الكويت المركزي توجيهات الى البنوك المحلية بشأن اجراءات حماية العملاء من عمليات الاحتيال الالكتروني وتتضمنت تلك التوجيهات:

? عند اضافة المستفيد من خلال الخدمات المصرفية عبر الانترنت او تطبيقات البنوك عبر الهاتف النقال يتعين على البنوك الالتزام بما يلي:

? ارسال رسالة نصية تتضمن رمز التحقق OTP.

? بعد اضافة المستفيد بنجاح، تصل للعميل رسالة تتضن اسم المستفيد الجديد وتوجيه العميل بأن يتم التواصل مع البنك في حال عدم معرفته بذلك والتي قد تصل اليه من خلال: رسالة نصية او رسالة تنبيها في تطبيقات البنك على الهاتف النقال وبريد الكتروني ان وجد. وأشار المركزي في توجيهاته الى ان المدة الزمنية لتفعيل المستفيد الجديد 12 ساعة، ما لم يقم العميل بالتواصل مع البنك لتأكيد اضافة المستفيد من جانبه.

ولفت البنك انه في حال لم يتم التعرف على الرقم التعريفي للجهاز المسجل مسبقاً للعميل او الشريحة الذكية مثل استخدام شبكة VPN من خارج الكويت او شريحة لم يسبق تسجيلها لدى البنك فيتعين الاتصال على العميل من خلال انظمة الخدمة الهاتفية الرسمية للبنك للتحقق من ان العملية تمت بعلم وموافقة العميل وذلك قبل تمرير اي من العمليات المصرفية. كما يتعين اتخاذ اجراءات عند تحميل تطبيق البنك على الهاتف النقال.

وأشار المركزي في توجيهاته: يتعين ان تتضمن سياسة البنك مراعاة وضع اجراءات احترازية لمنع استخدام تطبيق الهاتف النقال في حال تم تحميل اي من تطبيقات التحكم بالأجهزة عن بعد مثل تطبيق «Any Desk».

