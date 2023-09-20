مال وأعمال

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. سعد البراك، أن وزارة النفط تطبق سياسة الاحلال بنسبة 100% منذ عام 1999.

وفيما يتعلق بتنفيذ برنامج عمل الحكومة، بين البراك أن وزارتي النفط ووزارة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار تعمل على تنفيذ برنامج العمل الحكومي والمتمثلة في المبادرة الخاصة بالوزارة بشأن تحسين الايرادات النفطية من خلال العمل على تحسين كلفة الانتاج لكل برميل بناء على الانتاج الفعلي وليس القدرة الانتاجية.

وأضاف أنه نظراً للدور الذي تمارسه وزارة النفط في ادارة أنصبة الدولة من الثروات النفطية من خلال الاختصاصات الاشرافية المناط بها، فمنذ بدء المبادرة حرصت الوزارة على عقد اجتماعات تنسيقية مع الأمانة العامة للتخطيط بشأن النظام الآلي لمتابعة تنفيذ محاور برنامج عمل الحكومة وفقاً للخطة الزمنية الخاصة بالمبادرة.

كما أن وزارة النفط قامت بتشكيل فريق عمل للمبادرة الخاصة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية برئاسة وكيل وزارة النفط ومشاركة المختصين بالوزارة والادارات المعنية وتم الاتفاق على تصميم نموذج برنامج داخلي يسهم في تجميع وتحليل البيانات الخاصة بعمليات مبيعات النفط المختلفة لمتابعة خطة العمل الخاصة بالمبادرة وتحقيق الأهداف المنشودة، وتمت مناقشة نموذج البيانات المقترح تصميمها وتوزيع المهام على فريق العمل.

