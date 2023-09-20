مال وأعمال

قال فهد الجارالله وزير المالية، إن الدولـة تتجـه لفـرض رسـوم جديدة مقابل الانتفـاع بـالمرافق والخدمات العامـة، مع التأكيـد على الجهات الحكومية ذات الصـلـة فـي حـال تسعير خـدماتها وجـود الأداة القانونيـة المناسـبـة لفـرض الرسـوم.

واضاف الوزير في رده على سؤال برلماني أن برنامج عمل الحكومـة تضـمن برنامج زيـادة وتنميـة ايـرادات الدولـة، ويشتمل البرنامج علـى ثـلاثة مشاريع منها: تدشين آليـة تسعير للخـدمات العامـة والرسـوم والمخالفات (تطـور وتجـدد بشكل دوري)، اصـدار اطـار عـام لمراجعـة واعـادة تسـعير أمـلاك الدولة العقاريـة بشكل دوري يراعى أسس العدالة ومعدلات الانتاجية.

وتابع «بناء عليـه تتجـه الدولـة فـي اطـار البـدء بتنفيذ المشـاريـع الـواردة في برنامج عمـل الحكومـة لفـرض رسـوم جديدة مقابل الانتفـاع بـالمرافق والخدمات العامـة، مع التأكيـد على الجهات الحكومية ذات الصـلـة فـي حـال تسعير خـدماتها وجـود الأداة القانونيـة المناسـبـة لفـرض الرسـوم، حيـث ان كـل جـهـة مسؤولة عمـا يخصـهـا وفـق قـوانين انشـائها، وبمـا لا يتعارض مـع القـانون رقم (79) لسنة 1995 فـي شـأن الرسـوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة».

وأرفق الجارالله رد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في هذا الشأن» فيما يتعلق بالتوجيهات السامية من القيادة السياسية حول منح المتقاعدين نسبا من أرباح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فلا يوجد مانع من الناحية القانونية في قانون التأمينات الاجتماعية في اعطاء المنح للمنتفعين بأحكامه اذا ما تبين وجـود مـال زائد في الصناديق بعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة، الا أن ذلك غير متحقق في الوقت الحالي لوجود مانع واقعي وهو العجز الاكتواري».

