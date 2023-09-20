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كشف أحدث تقارير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط، والذي أعدته مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» بتكليف من معهد المحاسبين القانونيين في انكلترا وويلز ICAEW، أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الكويت في العام 2023 الى 1.6% على أساس سنوي هذا العام، من 7% في 2022. ويتأثر هذا بشدة بتقليص انتاج النفط، وانخفاض أسعار النفط، وتخفيف الانفاق الاستهلاكي، والجمود السياسي، وتأخر الاصلاحات. وفي حين أن اجمالي الناتج المحلي غير النفطي يُظهر نمواً بنسبة 4.1%، بانخفاض طفيف عن 4.7% في العام الماضي، يتوقع التقرير أن ينكمش اجمالي الناتج المحلي النفطي بنسبة 5.8%، ما يشير الى ان الكويت تمر بظروف اقتصادية صعبة.

وتبلغ توقعات انتاج النفط الكويتي للعام 2023 حوالي 2.5 مليون برميل يومياً، بانخفاض مقداره 6% عن العام الماضي. ونتيجة لذلك، سينكمش قطاع النفط الذي يمثل حوالي 50% من اجمالي الناتج المحلي، بنسبة 5.8% هذا العام، بعد توسع بنسبة 11.6% في 2022. وحافظت الكويت على انتاجها من النفط على نحو 2.55 مليون برميل يومياً في الأشهر الأخيرة، حيث تنتج الدولة 130 ألف برميل يومياً أقل من هدفها، و300 ألف برميل يومياً أقل من طاقتها الاحتياطية. وفي حين أنه من المرجح أن تغلق الكويت الفجوة بين الانتاج المستهدف والفعلي مع تعافي خط ثالث من مصفاة الزور بعد سلسلة من الانقطاعات في الربع الثاني، من المتوقع أن يظل انتاج النفط ثابتاً في عام 2024 قبل أن يرتفع بنسبة 3.6% في 2025.

وفي حين أن الدعم الحكومي من خلال زيادة الرواتب والمخصصات سيدعم الانفاق، فان المؤشرات عالية التكرار تظهر أن قطاع المستهلكين لن يكون محصناً ضد تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض. وانخفضت وتيرة نمو الائتمان بأكثر من النصف منذ بداية العام حتى الآن، لتصل الى 3.3% في يوليو، مع نمو القروض الاستهلاكية والاسكان بنسبة 2.3% و3.9% على التوالي.

وقد أثر الجمود السياسي في الكويت بشكل مستمر على النشاط، نظراً للتأخير في الاصلاحات المالية وجهود التنويع وجذب الاستثمارات الأجنبية. وعانت الكويت من تعديلات وزارية مزمنة وتغييرات ادارية، مما حد من قدرة الدولة على تنفيذ الاصلاحات السياسية والمالية. وأجرت الكويت ثلاثة انتخابات برلمانية خلال ثلاث سنوات، وشكلت أخيراً حكومتها الخامسة في أقل من عام. وقد أدى هذا الى تعطيل اقرار العديد من مشاريع القوانين - بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة وقانون الديون - التي من شأنها أن تسمح للحكومة بالاقتراض من الأسواق الدولية.

كما أعاقت التغيرات السياسية نشاط المشاريع، حيث لم يتم منح سوى عدد قليل من المناقصات الجديدة في العام الماضي.

وتقول هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW: «تواجه الكويت في رحلتها الاقتصادية تحديات جسيمة، لكن مرونتها في القطاعات غير النفطية تستحق الاشادة.

من جانبه، قال سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW وكبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط: «بينما تمر الكويت بظروف اقتصادية صعبة، من المهم الاعتراف بالجوانب الايجابية. ان خطة التنمية الحكومية والتركيز على صناعة الاسكان تعتبر بمثابة خطوات واعدة نحو تنشيط نشاط المشاريع.

ولا تزال الكويت تسجل أعلى معدل تضخم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا الربع، بحوالي 3.7%. ويسهم قطاعا الغذاء والاسكان، اللذان يمثلان نصف سلة مؤشر أسعار المستهلك، بنسبة 54% من اجمالي التضخم. وفي حين أنه من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم في الأشهر المقبلة، فان توقعات 2023 تبلغ 3.4%، مع وجود مخاطر تصاعدية، مقارنة بمتوسط دول مجلس التعاون الخليجي البالغ 2.7%.

