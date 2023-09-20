مال وأعمال

استحوذ القطاع الخاص على 77.51 % من حجم قوة العمل في السوق الكويتي بنهاية الربع الثاني من عام 2023.

وحسب بيانات الادارة المركزية للاحصاء، بلغ حجم العمالة بالقطاع الخاص الكويتي 1.62 مليون عامل، منهم فقط 4.4 % عمالة كويتية بعدد 71.41 ألف عامل. وسيطرت الدول الآسيوية غير العربية على النصيب الأكبر في عماله القطاع الخاص الكويتي بنحو 929.84 ألف عامل، وتبعتها العمالة من الأول العربية الأخرى.

وبشأن القطاع العام، فقد بلغ عدد عمالته في نهاية الربع الثاني من العام الحالي 469.92 ألف عامل، بينهم 375.66 ألف عامل كويتي.

جاء الكويتيون في مقدمة العمالة بالقطاع العام، ويليهم العمالة من الدول العربية الأخرى، ثم العمالة من الدول الآسيوية غير العربية.

وبشكل عام فقد ارتفع عدد العمالة - باستثناء الخدم وما في حكمهم - في الكويت بنهاية الربع الثاني من 2023 بنحو 0.78 % عند 2.089 مليون عامل، مقابل 2.073 مليون عامل في ختام الربع الأول من العام الحالي.

