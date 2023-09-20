مال وأعمال

شهدت مؤشرات البورصة تبايناً في نهاية جلسة أمس، بضغط من انخفاض 8 قطاعات على رأسها قطاع المنافع، لتنخفض القيمة السوقية للبورصة بنحو 0.21 في المئة وبقيمة 87 مليون دينار من 41.388 مليون دينار في جلسة الاثنين الى 41.301 مليون دينار في جلسة أمس. ومن جانبهم، يرى المحللون أن الأداء المتباين للبورصة خلال الثلاث جلسات الماضية، يأتي بسبب عدة عوامل أهمها حذر المستثمرين ترقباً لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة وسيطرة حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد والسياسية النقدية العالمية وخصوصاً الأميركية التي تتبعها أغلب اسواق المال الخليجية، وهو ما انعكس على أداء بورصة الكويت منذ بداية تداولات سبتمبر والمشهور تاريخياً بالأداء السلبي. واشار محللون الى ان غالبية عمليات الشراء التي تم تنفيذها خلال شهر سبتمبر الحالي كانت لاصحاب الخبرة الذي يستهدفون الربح السريع عبر الضغط والاستفادة من جني الارباح، لافتين الى ان هناك العديد من المخاوف لدى المستثمرين من التنبؤات الخاصة بالاقتصاد الأميركي والعودة للزيادة المتوقعة لأسعار الفائدة لترابط استثمارات دول الخليج وأغلب الشركات الكبرى بالسندات الأميركية وخارجياً بالولايات المتحدة ما اسهم بشكل رئيس في دفع أغلب مؤشرات البورصة الى التراجع مجدداً ومن ثم اعطاء فرصة لجني أرباح وتصحيح فني متوقع. كما انخفضت القيمة السوقية للسوق الأول بقيمة 95 مليون دينار وبنسبة 0.29 في المئة من 32.614 مليار دينار الى 32.519 مليار دينار، في المقابل ارتفعت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.3 في المئة وبقيمة 95 مليون دينار من 8.773 مليارات دينار الى 8.782 مليارات دينار. وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.29 في المئة وبنحو 22.32 نقطة، والعام بنسبة 0.21 في المئة وبـ14.96 نقطة، في المقابل ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 0.07 في المئة وبـ 4.3 نقطة، وارتفع «الرئيسي 50» بـ 0.08 في المئة وبنحو 4.9 نقطة عن مستوى جلسة الاثنين. وشهدت وتيرة التداولات تراجعاً واضحاً، حيث ارتفعت سيولة الجلسة بنسبة 39.6 في المئة من 31.3 مليون دينار الى 43.7 مليون دينار، كما زادت الكميات بنسبة 27.8 في المئة من 138.5 مليون الى 177 مليون سهم، كما ارتفعت الصفقات بنسبة 25.3 في المئة من 8.5 آلاف صفقة الى 10.6 آلاف صفقة. وشهدت الجلسة تراجع 8 قطاعات على رأسها قطاع المنافع بواقع 1.54 في المئة، بينما ارتفعت 4 قطاعات على رأسها الخدمات الاستهلاكية بواقع 0.98 في المئة، واستقر قطاع التكنولوجيا وحيداً. وعلى مستوى الأسهم، فقد تراجع سعر 56 سهماً في مقدمتها «كميفك» بواقع 4.98 في المئة، بينما ارتفع سعر 40 سهماً على رأسها «ساحل» بـ13.19 في المئة، واستقر سعر 19 سهماً آخر.