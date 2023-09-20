مال وأعمال

ضمن شراكتهما مع برنامج تلفزيون الواقع الإقليمي «بيبان»، تستضيف زين ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع - أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي - المعسكر التدريبي الخاص بالبرنامج في مركز زين للابتكار (ZINC)، بحيث تم استقبال أكثر من 75 طلبا واختيار 40 مبادرا كويتيا من أصحاب الشركات الناشئة الذين ستكون لديهم الفرصة أن يكونوا أحد 5 مبادرين من الكويت ينضمون إلى الموسم الثالث من بيبان في مملكة البحرين.

ويُقدّم المعسكر التدريبي الذي يستمر على مدار أسبوعين في ZINC محتوى تدريبيا مُكثّفا من إدارة وتقديم خُبراء ومتخصصين في مختلف المجالات التي تهم أصحاب الأعمال الناشئة بهدف تطوير شركاتهم والتوسّع في خبراتهم، مثل فهم مصادر التمويل، وإعداد نماذج الأعمال، ودراسة السوق لإعداد الخطة التسويقية، ووضع استراتيجية الأعمال وإدارة المخاطر، وغيرها.

كما تشمل المواضيع التي يغطّيها المعسكر التدريبي إنشاء قيم وهوية الشركة، ومفهوم التمويل الجماعي، وعلاقات المستثمرين، والأساسيات المالية للشركات، وفهم القوائم المالية، وتقييم وتوقعات السوق، والحوكمة المؤسسية، وهي جميعاً خبرات ومهارات لا غنى عنها ستثري من تجارب روّاد الأعمال الكويتيين المشاركين.

وفي نهاية المعسكر، يتم تدريب جميع المشاركين على كيفية استعراض شركاتهم أمام المستثمرين، وهي الخبرة التي سيحتاجونها في حال تم اختيارهم للمشاركة في برنامج بيبان لعرض شركاتهم أمام نخبة من المستثمرين الإقليميين للاستثمار مقابل الأسهم وفرص تطوير المشاريع الاستراتيجية.

وتأتي شراكة زين مع بيبان ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع تحت مظلّة برنامج Zain Great Idea لتسريع الشركات التكنولوجية الناشئة، الحائز على جائزة «أفضل مُبادرة لتمكين نُظم الأعمال بالمنطقة خلال العام» من مجلّة «Entrepreneur الشرق الأوسط» المرموقة، وهي الجائزة التي أتت تقديراً وتأكيداً لإنجازات زين في تسريع منظومة الشركات التكنولوجية الناشئة وتمكين المبادرين في الكويت والمنطقة، ومساهمة البرنامج بتسريع المئات من الشركات وتدريب الآلاف من الشباب والشابّات الطموحين على مدى السنوات الـ 13 السابقة.

ويأتي الموسم الجديد من برنامج ZGI بحُلّة مُتجددة تتسم بنظام أكثر مرونة، بحيث يُقدّم حرية أكبر لروّاد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والمهتمين بعالم الأعمال للانضمام إلى البرامج والجلسات والمعسكرات التدريبية المختلفة التي تندرج تحته كُلٌ بما يُناسب جدول أعماله وحجم شركته واحتياجه الشخصي بدلاً من الالتزام بجدول زمني محدد، وتعتبر الشراكة مع بيبان أولى محطات برنامج ZGI بموسمه الجديد، والذي سيشهد العديد من المعسكرات الأخرى وبرامج التسريع الإقليمي وغيرها من البرامج الرائدة قريباً.

ويعتبر بيبان - وهو برنامج تلفزيوني واقعي – أحد أبرز البرامج من نوعها على مستوى المنطقة، يستعرض فيه روّاد الأعمال مشاريعهم وابتكاراتهم الواعدة أمام لجنة من المستثمرين لفرصة الاستثمار مقابل أسهم في الشركة، إضافةً للفرص الاستراتيجية لتطوير المشاريع، وهو من إنتاج مشاريع الأمل - الذراع الاستثمارية لصندوق الأمل الذي أنشأه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، ويُعرض على منصّة شاهد وعدد من القنوات التلفزيونية الإقليمية الكبرى.

