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كشف الرئيس التنفيذي السابق للخطوط الجوية الكويتية م. معن الرزوقي ان الطائر الازرق سيفتتح خط مباشر الى مدينة برشلونة في بداية شهر اكتوبر المقبل بمعدل 3رحلات اسبوعية لتصبح بذلك 6 رحلات اسبوعية 3 منها للعاصمة مدريد جاء ذلك في تصريح صحافي على هامش تسلمه صباح امس وسام الاستحقاق المدني من ملك اسبانيا وذلك تكريما للجهود المبذولة وذلك بحضور مساعد وزير الخارجية لادارة المراسم نبيل الدخل. وقال انه يمثل الكويت ككل ولذا اتشرف بأن اكون الشخص الذي يمثل الشعب، مشيرا الى ان علاقة البلدين علاقة تاريخية ومستمرة، مضيفا انه ليس بغريب على الكويتيين ان يصلوا الى هذه المراحل وقد سبقني الى استحقاقات عديدة من دول متعددة الكثير من الكويتيين ومن جانبه قال السفير الاسباني لدى البلاد ميغيل مورو أغيلار في كلمة القاها امام الحضور اننا سلمنا اليوم وسام الاستحقاق المدني الإسباني من فئة «Enomienda» إلى معن رزوقي، وهو مواطن كويتي ميز نفسه ليس فقط في الخدمة المناسبة والأكثر احترافية لبلاده.

