مال وأعمال

قال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبدالرحمن الحميدي إن حجم قطاع الصكوك عالمياً بلغ 775.7 مليار دولار بنهاية عام 2021، بمعدل نمو قدره 12 بالمئة على أساس سنوي.

وأشار الحميدي في كلمة خلال افتتاح الدورة التدريبية «الصكوك ودورها في التمويل» التي ينظّمها معهد التدريب وبناء القدرات بالصندوق، إلى أن قطاع الصكوك يعد حالياً ثاني أهم قطاعات الصناعة المالية الإسلامية بعد البنوك الإسلامية. وأوضح أن نسبته تمثل 83 بالمئة من قطاع أسواق المال الإسلامية، وما نسبته 25 بالمئة من حجم الصناعة المالية الإسلامية.

